Пристайко провів розмову з главою МЗС Ірану: деталі

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Ірану домовились тісно координувати подальші дії слідчих груп обох країн, що проводитимуть розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing 737-800, що розбився сьогодні вранці поблизу Тегерана. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у себе в Twitter, передає УНН.

"Мав розмову з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Обидва висловили співчуття. Домовились тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 в Тегерані", - написав глава МЗС.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Додамо, МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

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