Пристайко провів розмову з главою МЗС Ірану: деталі

КИЇВ. 8 січня. УНН. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Ірану домовились тісно координувати подальші дії слідчих груп обох країн, що проводитимуть розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing 737-800, що розбився сьогодні вранці поблизу Тегерана. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у себе в Twitter, передає УНН.