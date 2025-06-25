Президентка Мексики звинуватила SpaceX у забрудненні прикордонної території

Ракетні запуски компанії SpaceX, що відбуваються у штаті Техас, спричинили забруднення території на мексиканському боці кордону. Про це заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час щоденного брифінгу для преси, пише Bloomberg, передає УНН.

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За її словами, уряд вивчає наслідки запусків ракети Starship з точки зору безпеки та довкілля. Незабаром має відбутися нарада з відповідними міністрами. Влада перевіряє, які закони могли бути порушені, і в разі виявлення таких фактів подасть відповідні позови.

Забруднення справді є зазначила Шейнбаум.

Пусковий майданчик SpaceX під назвою Starbase, розташований у штаті Техас поблизу кордону з Мексикою, вже тривалий час викликає занепокоєння у місцевих екологів.

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Зокрема, на початку червня фрагменти ракети були виявлені у мексиканському штаті Тамауліпас. Про це повідомило видання La Jornada з посиланням на місцеву природоохоронну організацію, що займається охороною морських черепах.

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, поки не прокоментувала ці звинувачення.

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