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Президентка Мексики звинуватила SpaceX у забрудненні прикордонної території

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про забруднення території країни внаслідок ракетних запусків SpaceX у Техасі, уряд вивчає наслідки. Фрагменти ракети вже виявлені в мексиканському штаті Тамауліпас.

Президентка Мексики звинуватила SpaceX у забрудненні прикордонної території

Ракетні запуски компанії SpaceX, що відбуваються у штаті Техас, спричинили забруднення території на мексиканському боці кордону. Про це заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час щоденного брифінгу для преси, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За її словами, уряд вивчає наслідки запусків ракети Starship з точки зору безпеки та довкілля. Незабаром має відбутися нарада з відповідними міністрами. Влада перевіряє, які закони могли бути порушені, і в разі виявлення таких фактів подасть відповідні позови.

Забруднення справді є 

зазначила Шейнбаум.

Пусковий майданчик SpaceX під назвою Starbase, розташований у штаті Техас поблизу кордону з Мексикою, вже тривалий час викликає занепокоєння у місцевих екологів.

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Зокрема, на початку червня фрагменти ракети були виявлені у мексиканському штаті Тамауліпас. Про це повідомило видання La Jornada з посиланням на місцеву природоохоронну організацію, що займається охороною морських черепах.

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, поки не прокоментувала ці звинувачення.

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Лілія Набока

Лілія Набока

Новини СвітуТехнології
Starship
SpaceX
Bloomberg
Мексика
Техас
Ілон Маск
Tesla
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