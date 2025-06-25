Президент Мексики обвинила SpaceX в загрязнении приграничной территории

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
16:35 • 12662 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
15:23 • 33421 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
14:34 • 41432 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
13:56 • 44885 просмотра
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:08 • 47300 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
25 июня, 12:15 • 48181 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
25 июня, 10:31 • 53304 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 62821 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 76775 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 105251 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+22°
2м/с
48%
743мм
Популярные новости
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда25 июня, 09:53 • 106795 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 134437 просмотра
НАТО достигло соглашения об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП - СМИ25 июня, 12:25 • 73394 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 54241 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились16:14 • 28322 просмотра
публикации
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира17:45 • 14199 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях17:24 • 18253 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились16:14 • 28460 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 54414 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 134615 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж17:48 • 7390 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты16:39 • 15619 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой15:21 • 18531 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 56978 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 63281 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Таймс
Ми-24
Ми-8
Дія (сервис)

Президент Мексики обвинила SpaceX в загрязнении приграничной территории

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о загрязнении территории страны в результате ракетных запусков SpaceX в Техасе, правительство изучает последствия. Фрагменты ракеты уже обнаружены в мексиканском штате Тамаулипас.

Президент Мексики обвинила SpaceX в загрязнении приграничной территории

Ракетные запуски компании SpaceX, происходящие в штате Техас, вызвали загрязнение территории на мексиканской стороне границы. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время ежедневного брифинга для прессы, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По ее словам, правительство изучает последствия запусков ракеты Starship с точки зрения безопасности и окружающей среды. Вскоре должно состояться совещание с соответствующими министрами. Власти проверяют, какие законы могли быть нарушены, и в случае выявления таких фактов подадут соответствующие иски.

Загрязнение действительно есть 

отметила Шейнбаум.

Пусковая площадка SpaceX под названием Starbase, расположенная в штате Техас вблизи границы с Мексикой, уже длительное время вызывает беспокойство у местных экологов.

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом07.03.25, 05:39 • 65149 просмотров

В частности, в начале июня фрагменты ракеты были обнаружены в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщило издание La Jornada со ссылкой на местную природоохранную организацию, занимающуюся охраной морских черепах.

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, пока не прокомментировала эти обвинения.

Starship от SpaceX Маска взорвался на испытательной площадке19.06.25, 08:54 • 3996 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
SpaceX
Bloomberg L.P.
Мексика
Техас
Элон Маск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9