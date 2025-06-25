Президент Мексики обвинила SpaceX в загрязнении приграничной территории

Ракетные запуски компании SpaceX, происходящие в штате Техас, вызвали загрязнение территории на мексиканской стороне границы. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время ежедневного брифинга для прессы, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По ее словам, правительство изучает последствия запусков ракеты Starship с точки зрения безопасности и окружающей среды. Вскоре должно состояться совещание с соответствующими министрами. Власти проверяют, какие законы могли быть нарушены, и в случае выявления таких фактов подадут соответствующие иски.

Загрязнение действительно есть отметила Шейнбаум.

Пусковая площадка SpaceX под названием Starbase, расположенная в штате Техас вблизи границы с Мексикой, уже длительное время вызывает беспокойство у местных экологов.

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В частности, в начале июня фрагменты ракеты были обнаружены в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщило издание La Jornada со ссылкой на местную природоохранную организацию, занимающуюся охраной морских черепах.

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, пока не прокомментировала эти обвинения.

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