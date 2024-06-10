Президент Єврокомісії прагне до "проєвропейської та проукраїнської" більшості в парламенті ЄС
Київ • УНН
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прагне сформувати" проєвропейську та проукраїнську " більшість у новому Європейському парламенті, щоб підтримати сильну Європу.
Голова Єврокомісії бажає створити "проєвропейський та проукраїнський" парламент Євросоюзу. Про це повідомляє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН.
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Під час зустрічі з журналістами голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила на важливості формування широкої коаліції для підтримки сильної Європи, адже, за її словами, нова більшість у парламенті Євросоюзу повинна бути "проєвропейською та проукраїнською".
Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета - продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову
Політик також відзначила успішну передвиборчу кампанію, під час якої відвідала 17 країн та 31 місто Європи, та побачила "велику впевненість і довіру до Європейського Союзу" серед громадян.
Урсула фон дер Ляйєн також зазначила, що після виборів стало очевидним, що більшість громадян підтримує сильну Європу, але водночас крайні ліві та праві також отримали підтримку, що покладає велику відповідальність на партії в центрі політичного спектру.
Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту10.06.24, 04:35 • 28903 перегляди