Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

Председатель Еврокомиссии желает создать" о европейском и проукраинском " парламенте Евросоюза. Об этом сообщает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Во время встречи с журналистами председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность формирования широкой коалиции для поддержки сильной Европы, ведь, по ее словам, новое большинство в парламенте Евросоюза должно быть "проевропейским и проукраинским".

Я всегда говорила, что хочу создать широкое большинство для сильной Европы. В своем первом мандат и я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель-продолжить этот путь с теми, кто является проевропейским, проукраинским, за верховенство права, и с завтрашнего дня эта работа начинается снова - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Политик также отметила успешную предвыборную кампанию, во время которой посетила 17 стран и 31 город Европы, и увидела "большую уверенность и доверие к Европейскому Союзу" среди граждан.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что после выборов стало очевидным, что большинство граждан поддерживает сильную Европу, но в то же время крайние левые и правые также получили поддержку, возлагающую большую ответственность на партии в центре политического спектра.

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