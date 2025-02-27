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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7188 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52600 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 95413 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107807 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

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27 лютого, 09:18 • 151273 перегляди

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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120462 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136060 перегляди

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Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
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Президент Колумбії назвав "дурістю" угоду України зі США про рідкоземи: МЗС відреагувало

Президент Колумбії назвав "дурістю" угоду України зі США про рідкоземи: МЗС відреагувало

Київ  •  УНН

 • 18803 перегляди

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Президент Колумбії Петро розкритикував Зеленського за угоду про рідкоземельні метали зі США та назвав українців "братами" росіян. МЗС України різко відреагувало на ці заяви, нагадавши про боротьбу Колумбії за незалежність.

Президент Колумбії Петро розкритикував у соцмережі Х план України підписати угоду про рідкоземельні метали із США. Окрім того представник уряду Колумбії вважає, що українці воюють начебто "з слов'янськими братами".

Передає УНН із посиланням на сторінки президента Колумбії та речника МЗС України в мережі Х.

Дурість Зеленського, і я це чітко кажу, за те, що він дозволив собою маніпулювати західноєвропейцям, які не знають, куди вони йдуть, чи до Гітлера, чи ні до чого; Вони воюють зі своїми братами-слов’янами і в підсумку віддають Україну американцям.

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В українському уряді відповіли: МЗС назвали "справжньою дурістю" слова Петро.

США та рф розпочали нові переговори у Стамбулі27.02.25, 09:19 • 122939 переглядiв

Справжня дурість - називати українців "братами" росіян. Симон Болівар не вважав "дурістю" піднімати креолів на боротьбу проти своїх колонізаторів. Український полковник Михайло Скибицький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара і герой битви при Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром чи креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни. Ми впевнені, що дружній колумбійський народ правильно розуміє факти і не підтримує подібні образи. 

- ідеться у дописі на сторінці радник із комунікацій міністра закордонних справ України.
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Нагадаємо

Президент Колумбії Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, наркотик не більш шкідливий, ніж віскі.

Угода із США про рідкоземи: в Офісі Президента заявили про продуктивні обговорення25.02.25, 15:18 • 21346 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
hustavo-petroГуставо Петро
kolumbiiaКолумбія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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