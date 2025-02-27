Президент Колумбії назвав "дурістю" угоду України зі США про рідкоземи: МЗС відреагувало
Київ • УНН
Президент Колумбії Петро розкритикував Зеленського за угоду про рідкоземельні метали зі США та назвав українців "братами" росіян. МЗС України різко відреагувало на ці заяви, нагадавши про боротьбу Колумбії за незалежність.
Президент Колумбії Петро розкритикував у соцмережі Х план України підписати угоду про рідкоземельні метали із США. Окрім того представник уряду Колумбії вважає, що українці воюють начебто "з слов'янськими братами".
Передає УНН із посиланням на сторінки президента Колумбії та речника МЗС України в мережі Х.
Дурість Зеленського, і я це чітко кажу, за те, що він дозволив собою маніпулювати західноєвропейцям, які не знають, куди вони йдуть, чи до Гітлера, чи ні до чого; Вони воюють зі своїми братами-слов’янами і в підсумку віддають Україну американцям.
В українському уряді відповіли: МЗС назвали "справжньою дурістю" слова Петро.
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Справжня дурість - називати українців "братами" росіян. Симон Болівар не вважав "дурістю" піднімати креолів на боротьбу проти своїх колонізаторів. Український полковник Михайло Скибицький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара і герой битви при Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром чи креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни. Ми впевнені, що дружній колумбійський народ правильно розуміє факти і не підтримує подібні образи.
Нагадаємо
Президент Колумбії Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, наркотик не більш шкідливий, ніж віскі.
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