Президент Колумбии Петр раскритиковал в соцсети Х план Украины подписать соглашение о редкоземельных металлах с США. Кроме того представитель правительства Колумбии считает, что украинцы воюют якобы «со славянскими братьями».

Передает УНН со ссылкой на страницы президента Колумбии и представителя МИД Украины в сети Х.

Глупость Зеленского, и я это четко говорю, за то, что он позволил собой манипулировать западноевропейцам, которые не знают, куда они идут, или к Гитлеру, или ни к чему; Они воюют со своими братьями-славянами и в итоге отдают Украину американцам.

В украинском правительстве ответили: МИД назвали «настоящей глупостью» слова Петра.

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

Настоящая глупость - называть украинцев «братьями» русских. Симон Боливар не считал «глупостью» поднимать креолов на борьбу против своих колонизаторов. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы при Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны. Мы уверены, что дружественный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные оскорбления. - говорится в заметке на странице советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины.

Напомним,

Президент Колумбии Петр заявил, что кокаин запрещен только из-за его происхождения из Латинской Америки. По его словам, наркотик не более вреден, чем виски.

Соглашение с США о редкоземах: в Офисе Президента заявили о продуктивных обсуждениях