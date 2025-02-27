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Президент Колумбии назвал «глупостью» соглашение Украины с США о редкоземах: МИД отреагировал

Президент Колумбии назвал «глупостью» соглашение Украины с США о редкоземах: МИД отреагировал

Киев  •  УНН

 • 1387 просмотра

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Президент Колумбии Петр раскритиковал Зеленского за соглашение о редкоземельных металлах с США и назвал украинцев «братьями» россиян. МИД Украины резко отреагировал на эти заявления, напомнив о борьбе Колумбии за независимость.

Президент Колумбии Петр раскритиковал в соцсети Х план Украины подписать соглашение о редкоземельных металлах с США. Кроме того представитель правительства Колумбии считает, что украинцы воюют якобы «со славянскими братьями».

Передает УНН со ссылкой на страницы президента Колумбии и представителя МИД Украины в сети Х.

Глупость Зеленского, и я это четко говорю, за то, что он позволил собой манипулировать западноевропейцам, которые не знают, куда они идут, или к Гитлеру, или ни к чему; Они воюют со своими братьями-славянами и в итоге отдают Украину американцам.

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В украинском правительстве ответили: МИД назвали «настоящей глупостью» слова Петра.

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле27.02.25, 09:19 • 109461 просмотр

Настоящая глупость - называть украинцев «братьями» русских. Симон Боливар не считал «глупостью» поднимать креолов на борьбу против своих колонизаторов. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы при Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны. Мы уверены, что дружественный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные оскорбления. 

- говорится в заметке на странице советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины.
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Напомним,

Президент Колумбии Петр заявил, что кокаин запрещен только из-за его происхождения из Латинской Америки. По его словам, наркотик не более вреден, чем виски.

Соглашение с США о редкоземах: в Офисе Президента заявили о продуктивных обсуждениях25.02.25, 15:18 • 21286 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
gustavo-petroГуставо Петро
kolumbiyaКолумбия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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