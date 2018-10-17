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Президент відреагував на авіакатастрофу Су-27

Президент відреагував на авіакатастрофу Су-27

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих пілотів літака СУ-27, який розбився під час багатонаціональних навчань “Чисте небо — 2018”, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Президент України висловив співчуття родинам загиблих пілотів літака СУ-27, який розбився під час багатонаціональних навчань „Чисте небо — 2018“, в яких беруть участь українські військові та військові країн-членів НАТО”, — йдеться у повідомленні.

Так, 16 жовтня військовий літак Су-27 впав у районі села Уланів на Вінничині під час виконання навчально-бойового польоту.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обидва пілоти, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули. Щоправда за кілька хвилин повідомлення про жертв катастрофи зникло, натомість з'явилась така ж інформація, але уже без зазначення національності загиблих.

Пізніше у ВПС США підтвердили залученість американського військового до інциденту з літаком, який зазнав катастрофи.

Згодом стало відомо й ім’я загиблого українського пілота - заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування “Схід” ПС ЗСУ полковник Іван Петренко.

Після катастрофи місце аварії оточили близько 100 поліцейських.

Правоохоронці повідомили, що, швидше за все, літак Су-27 почав падати над селом, але пілоти відвели його, і він розбився в полі. Також ввечері у вівторок з’явилась інформація про те, що на борту літака Су-27 могли бути боєприпаси.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону внесла до ЄРДР відомості про інцидент за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 ("Порушення правил польотів або підготовки до них") Кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручено слідчим Управління національної поліції у Вінницькій області. Наразі на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що керівництво навчання "Чисте небо - 2018", яке проходить протягом 8-19 жовтня, вирішило продовжити польоти усіх типів авіатехніки попри авіакатастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області. На ці навчання, зокрема, прилетіли F-15 144 винищувального крила Національної гвардії штату Каліфорнія у США.

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