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The Guardian

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Прем'єр-міністр Японії закликає лідерів G7 проявити солідарність у підтримці України

Київ • УНН

 • 29506 перегляди

Прем'єр-міністр Японії закликав лідерів G7 проявити солідарність у підтримці санкцій проти росії та досягненні справедливого миру для України.

Прем'єр-міністр Японії закликає лідерів G7 проявити солідарність у підтримці України

Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо закликав країни Групи семи продемонструвати солідарність у підтримці України та запровадженні санкцій проти росії у світлі затягування бойових дій між двома країнами. Про це повідомляє NHK, пише УНН.

Зараз важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація є складною через затяжні бойові дії. Підтримка країни залишатиметься одним із його головних пріоритетів цього року,

- заявив Кішіда Фуміо.

Деталі

Він також повідомив про Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. За його словами, дві країни підписали понад 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Кішіда заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій. Він також зазначив, що хоче працювати разом із країнами G7 над підтримкою України та введенням санкцій проти росії для досягнення справедливого й довготривалого миру.

Він підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Прем'єр-міністр Японії зауважив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Японія має стати одним з лідерів у відновленні та реконструкції економіки України після візиту до Токіо, де було підписано 56 документів, у тому числі про уникнення подвійного оподаткування, японські інвестиції, кредити для підтримки українського бізнесу та інфраструктурних проектів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Токіо
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