Премьер-министр Японии призывает лидеров G7 проявить солидарность в поддержке Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Японии призвал лидеров G7 проявить солидарность в поддержке санкций против россии и достижении справедливого мира для Украины.
Премьер-министр Японии Кишида Фумио призвал страны Группы семи продемонстрировать солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России в свете затягивания боевых действий между двумя странами. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.
Сейчас важно продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку ситуация является сложной из-за затяжных боевых действий. Поддержка страны будет оставаться одним из его главных приоритетов в этом году,
Детали
Он также сообщил о Японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоялась в Токио 19 февраля. По его словам, две страны подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе по обезвреживанию наземных мин и восстановлению сельского хозяйства.
Кишида заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций. Он также отметил, что хочет работать вместе со странами G7 над поддержкой Украины и введением санкций против россии для достижения справедливого и долговременного мира.
Он подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Премьер-министр Японии заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине является абсолютно неприемлемым.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Япония должна стать одним из лидеров в восстановлении и реконструкции экономики Украины после визита в Токио, где было подписано 56 документов, в том числе об избежании двойного налогообложения, японские инвестиции, кредиты для поддержки украинского бизнеса и инфраструктурных проектов.
Премьер-министр Японии призывает лидеров G7 проявить солидарность в поддержке Украины
Премьер-министр Японии призвал лидеров G7 проявить солидарность в поддержке санкций против россии и достижении справедливого мира для Украины.
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