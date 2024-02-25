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Премьер-министр Японии призывает лидеров G7 проявить солидарность в поддержке Украины

Премьер-министр Японии призывает лидеров G7 проявить солидарность в поддержке Украины

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 16:34  •  13464 просмотра

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Премьер-министр Японии призвал лидеров G7 проявить солидарность в поддержке санкций против россии и достижении справедливого мира для Украины.

Премьер-министр Японии Кишида Фумио призвал страны Группы семи продемонстрировать солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России в свете затягивания боевых действий между двумя странами. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Сейчас важно продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку ситуация является сложной из-за затяжных боевых действий. Поддержка страны будет оставаться одним из его главных приоритетов в этом году,

- заявил Кишида Фумио.

Детали

Он также сообщил о Японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоялась в Токио 19 февраля. По его словам, две страны подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе по обезвреживанию наземных мин и восстановлению сельского хозяйства.

Кишида заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций. Он также отметил, что хочет работать вместе со странами G7 над поддержкой Украины и введением санкций против россии для достижения справедливого и долговременного мира.

Он подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Премьер-министр Японии заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине является абсолютно неприемлемым.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Япония должна стать одним из лидеров в восстановлении и реконструкции экономики Украины после визита в Токио, где было подписано 56 документов, в том числе об избежании двойного налогообложения, японские инвестиции, кредиты для поддержки украинского бизнеса и инфраструктурных проектов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Прем'єр-міністр Японії закликає лідерів G7 проявити солідарність у підтримці України
Japanese Prime Minister calls on G7 leaders to show solidarity in support of Ukraine
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