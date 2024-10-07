Представниця ОП Верещук зустрілась із близькими полонених, які пікетують біля ВР
Київ • УНН
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук провела зустріч з родичами полонених військових, які пікетують біля Верховної Ради. Обговорювалися питання обмінів та соціального захисту сімей полонених.
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що зустрілась із близькими полонених, які пікетують біля Верховної Ради. Зокрема, там були родичі наших військових з 36 ОБрМП, передає УНН.
"Насамперед людей турбують питання обмінів, зокрема: як формуються списки на обміни та як відбуваються перемовини. Тут Коордштаб із питань військовополонених має покращити комунікацію з людьми", - повідомила Верещук у Telegram.
Також Верещук заявила, що "взяла в роботу низку питань із соціального захисту сімей наших захисників, яких ми чекаємо з полону".
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Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм позаштатним радником зі стратегічних питань. Ірину Верещук та Віктора Микиту призначено на посаду заступника керівника ОП.