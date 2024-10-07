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Представниця ОП Верещук зустрілась із близькими полонених, які пікетують біля ВР

Представниця ОП Верещук зустрілась із близькими полонених, які пікетують біля ВР

Київ • УНН

 • 16001 перегляди

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук провела зустріч з родичами полонених військових, які пікетують біля Верховної Ради. Обговорювалися питання обмінів та соціального захисту сімей полонених.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що зустрілась із близькими полонених, які пікетують біля Верховної Ради. Зокрема, там були родичі наших військових з 36 ОБрМП, передає УНН.

"Насамперед людей турбують питання обмінів, зокрема: як формуються списки на обміни та як відбуваються перемовини. Тут Коордштаб із питань військовополонених має покращити комунікацію з людьми", - повідомила Верещук у Telegram.

Також Верещук заявила, що "взяла в роботу низку питань із соціального захисту сімей наших захисників, яких ми чекаємо з полону".

Ірина Верещук розповіла про пріоритети роботи в Офісі президента11.09.24, 01:53 • 25795 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм позаштатним радником зі стратегічних питань. Ірину Верещук та Віктора Микиту призначено на посаду заступника керівника ОП.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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