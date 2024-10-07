Представительница ОП Верещук встретилась с близкими пленных, которые пикетируют возле ВР

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что встретилась с близкими пленных, которые пикетируют возле Верховной Рады. В частности, там были родственники наших военных из 36 ОБрМП, передает УНН.

"Прежде всего людей беспокоят вопросы обменов, в частности: как формируются списки на обмены и как происходят переговоры. Здесь Коордштаб по вопросам военнопленных должен улучшить коммуникацию с людьми", - сообщила Верещук в Telegram.

Также Верещук заявила, что "взяла в работу ряд вопросов по социальной защите семей наших защитников, которых мы ждем из плена".

Ирина Верещук рассказала о приоритетах работы в Офисе президента

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником по стратегическим вопросам. Ирину Верещук и Виктора Микиту назначили на должность заместителя руководителя ОП.