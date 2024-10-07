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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

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Представительница ОП Верещук встретилась с близкими пленных, которые пикетируют возле ВР

Представительница ОП Верещук встретилась с близкими пленных, которые пикетируют возле ВР

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:59  •  7797 просмотра

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Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук провела встречу с родственниками пленных военных, которые пикетируют возле Верховной Рады. Обсуждались вопросы обменов и социальной защиты семей пленных.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что встретилась с близкими пленных, которые пикетируют возле Верховной Рады. В частности, там были родственники наших военных из 36 ОБрМП, передает УНН.

"Прежде всего людей беспокоят вопросы обменов, в частности: как формируются списки на обмены и как происходят переговоры. Здесь Коордштаб по вопросам военнопленных должен улучшить коммуникацию с людьми", - сообщила Верещук в Telegram.

Также Верещук заявила, что "взяла в работу ряд вопросов по социальной защите семей наших защитников, которых мы ждем из плена".

Ирина Верещук рассказала о приоритетах работы в Офисе президента10 сентября 2024, 22:53 • 25518 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником по стратегическим вопросам. Ирину Верещук и Виктора Микиту назначили на должность заместителя руководителя ОП.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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