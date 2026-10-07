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Представники всіх 32 країн НАТО вперше за 8 років прибули до Києва

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Військові представники всіх 32 країн НАТО прибули до Києва для переговорів із Генштабом ЗСУ. Альянс підтвердив підтримку суверенітету України.

Представники всіх 32 країн НАТО вперше за 8 років прибули до Києва

У середу, 7 жовтня, до Києва прибули військові представники усіх 32 країн НАТО. Це сталось вперше за 8 років. Про приїзд повідомив очільник Військового комітету Альянсу, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, передає УНН.

Деталі

Адмірал зазначив, що програма візиту передбачає проведення переговорів з Генеральним штабом ЗСУ на чолі з головкомом Михайлом Драпатим.

Також він наголосив на тому, що союзники залишаються непохитними у захисті суверенітету та територіальної цілісності України у боротьбі з російською агресією.

Перед обличчям тривалої агресії росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО ми непохитно стоїмо пліч-о-пліч з Україною в героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу

- заявив Джузеппе Каво Драгоне.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор володимир путін може не обмежитися Україною: у кремля є плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі. Останні є членами ЄС і НАТО.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Володимир Путін
НАТО
Європейський Союз
Україна
Молдова
Грузія
Київ
Польща