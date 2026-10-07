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Представители всех 32 стран НАТО впервые за 8 лет прибыли в Киев

Киев • УНН

 • 1948 просмотра

Военные представители всех 32 стран НАТО прибыли в Киев для переговоров с Генштабом ВСУ. Альянс подтвердил поддержку суверенитета Украины.

Представители всех 32 стран НАТО впервые за 8 лет прибыли в Киев

В среду, 7 октября, в Киев прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Это произошло впервые за 8 лет. О визите сообщил председатель Военного комитета Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает УНН.

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Адмирал отметил, что программа визита предусматривает проведение переговоров с Генеральным штабом ВСУ во главе с главнокомандующим Михаилом Драпатым.

Также он подчеркнул, что союзники остаются непоколебимыми в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в борьбе с российской агрессией.

Перед лицом продолжающейся агрессии россии против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы непоколебимо стоим плечом к плечу с Украиной в героической защите ее суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа

- заявил Джузеппе Каво Драгоне.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор владимир путин может не ограничиться Украиной: у кремля есть планы относительно Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши. Последние являются членами ЕС и НАТО.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Европейский Союз
Украина
Молдова
Грузия
Киев
Польша