Представители всех 32 стран НАТО впервые за 8 лет прибыли в Киев
Киев • УНН
Военные представители всех 32 стран НАТО прибыли в Киев для переговоров с Генштабом ВСУ. Альянс подтвердил поддержку суверенитета Украины.
В среду, 7 октября, в Киев прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Это произошло впервые за 8 лет. О визите сообщил председатель Военного комитета Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает УНН.
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Адмирал отметил, что программа визита предусматривает проведение переговоров с Генеральным штабом ВСУ во главе с главнокомандующим Михаилом Драпатым.
Также он подчеркнул, что союзники остаются непоколебимыми в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в борьбе с российской агрессией.
Перед лицом продолжающейся агрессии россии против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы непоколебимо стоим плечом к плечу с Украиной в героической защите ее суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа
Напомним
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор владимир путин может не ограничиться Украиной: у кремля есть планы относительно Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши. Последние являются членами ЕС и НАТО.