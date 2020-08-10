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Працівники Білоруського металургійного заводу оголосили страйк

Працівники Білоруського металургійного заводу оголосили страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Білоруський металургійний завод вийшов на страйк у зв'язку з президентськими виборами. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Nexta Live.

"БМЗ вийшов на страйк", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що завод розташований у місті Жлобин. Як повідомили журналістам працівники заводу, вони ведуть переговори з генеральним директором з вимогою провести "чесні вибори".

Нагадаємо, Євросоюз засуджує насильство на акціях протесту, що пройшли у Білорусі після президентських виборів, і обіцяє стежити за розвитком подій для формування подальших відносин з республікою.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно коториму перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися на виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, в містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення. Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали у протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Однак у МВС республіки інформацію про загиблого спростовують.

Крім того, як повідомлялося в УНН, у Мінську в день, коли проходили вибори президента Білорусі, частково зникав інтернет. До сьогоднішнього дня він продовжує працювати з перебоями, повідомляють УНН власні джерела у Білорусі.

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