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Актуальное
Выборы в Беларуси: Евросоюз осудил насилие против демонстрантов

Выборы в Беларуси: Евросоюз осудил насилие против демонстрантов

Киев  •  УНН

 • 12461 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Евросоюз осуждает насилие на акциях протеста, прошедших в Беларуси после президентских выборов, и обещает следить за развитием событий для формирования дальнейших отношений с республикой. Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варга, передает УНН.

"9 августа в Республике Беларусь прошли президентские выборы. Европейский Союз неоднократно выражал свои надежды на надлежащее проведение этих выборов. Ночь выборов была омрачена непропорциональным и неприемлемым насилием государства против мирных демонстрантов. Как сообщается, в результате этого один гражданин погиб, многие получили ранения. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных прошлой ночью", - заявили представители Евросоюза.

Дипломаты призвали белорусские власти обеспечить соблюдение основного права на мирные собрания.

"После беспрецедентной мобилизации ради свободных выборов и демократии, белорусский народ теперь ожидает точного подсчета голосов. Важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выбор белорусского народа", - отметили в ЕС.

Со слов дипломатов, только соблюдение прав человека, демократии и свободных и справедливых выборов "гарантирует стабильность и суверенитет в Беларуси".

"Мы продолжим внимательно следить за развитием событий, чтобы оценить, как в дальнейшем формировать реакцию ЕС и отношения с Беларусью с учетом развивающейся ситуации", - добавили представители ЕС.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которыму побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

Сотрудники ОМОНа начали жестко встречать протестующих. Сначала, около 21:30, портал Tut.by сообщил о задержании силовиками людей, которые остались на избирательных участках после завершения избирательного процесса. Примерно в этот же период издание "БелТА" сообщило, что в Минске правоохранители оцепили центральную площадь города.

После 22:00 на пресс-конференции в штабе Светланы Тихановской - основного конкурента Лукашенко - сообщили, что на трех участках в Минске Тихановская набрала больше голосов, чем действующий президент республики, что противоречит официальной информации ЦИКа.

Уже через полчаса начала появляться информация, что ОМОН применил сначала светошумовые гранаты, а затем и резиновые пули с водометами против протестующих.

Столкновения с силовиками происходили и в других городах Беларуси. Так, например, в городах Лида и Жодино сообщалось, что сотрудники ОМОНа опустили щиты и не мешали действиям протестующих, тогда как в Новополоцке между протестующими и силовиками фиксировались столкновения. Во время протестов демонстранты не боялись ОМОНа, они охотно вступали в противостояния, отвечали силовикам камнями, бутылками и файерами.

По состоянию на 01:00 ночи 10 августа правозащитники сообщали о 120 задержанных в день выборов в Беларуси.

По состоянию на утро 10 августа во Минске на акции протеста погиб как минимум один человек, десятки пострадавших находятся в больницах. Однако в МВД республики информацию о погибшем опровергают.

Также 10 августа в МВД Республики сообщили, что во время акции в день президентских выборов были задержаны около 3 тысяч человек.

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