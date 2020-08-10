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Вибори у Білорусі: Євросоюз засудив насильство проти демонстрантів

Вибори у Білорусі: Євросоюз засудив насильство проти демонстрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Євросоюз засуджує насильство на акціях протесту, що пройшли у Білорусі після президентських виборів, і обіцяють стежити за розвитком подій для формування подальших відносин з республікою. Про це йдеться у спільній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля і комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варга, передає УНН.

"9 серпня у Республіці Білорусь пройшли президентські вибори. Європейський Союз неодноразово висловлював свої надії на належне проведення цих виборів. Ніч виборів була затьмарена непропорційним і неприйнятним насильством держави проти мирних демонстрантів. Як повідомляється, у результаті цього один громадянин загинув, багато хто отримав поранення. Ми засуджуємо насильство і закликаємо до негайного звільнення всіх затриманих минулої ночі", - заявили представники Євросоюзу.

Дипломати закликали білоруську владу забезпечити дотримання основного права на мирні зібрання.

"Після безпрецедентної мобілізації заради вільних виборів і демократії, білоруський народ тепер очікує точного підрахунку голосів. Важливо, щоб Центральна виборча комісія опублікувала результати, що відображають вибір білоруського народу", - відзначили в ЄС.

За словами дипломатів, тільки дотримання прав людини, демократії та вільних і справедливих виборів "гарантує стабільність і суверенітет у Білорусі".

"Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій, щоб оцінити, як у подальшому формувати реакцію ЄС і відносини з Білоруссю з урахуванням ситуації, що розвивається", - додали представники ЄС.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно коториму перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися на виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, в містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення. Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали у протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Однак у МВС республіки інформацію про загиблого спростовують.

Також 10 серпня в МВС Республіки повідомили, що під час акції в день президентських виборів було затримано близько 3 тисяч осіб.

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