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Работники Белорусского металлургического завода объявили забастовку

Работники Белорусского металлургического завода объявили забастовку

Киев  •  УНН

 • 16786 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Белорусский металлургический завод вышел на забастовку в связи с президентскими выборами. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Nexta Live.

"БМЗ вышел на забастовку", - говорится в сообщении.

Добавим, что завод расположен в городе Жлобин. Как сообщили журналистам работники завода, они ведут переговоры с генеральным директором с требованием провести "честные выборы".

Напомним, Евросоюз осуждает насилие на акциях протеста, прошедшие в Беларуси после президентских выборов, и обещает следить за развитием событий для формирования дальнейших отношений с республикой.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которыму побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

Сотрудники ОМОНа начали жестко встречать протестующих. Сначала, около 21:30, портал Tut.by сообщил о задержании силовиками людей, которые остались на избирательных участках после завершения избирательного процесса. Примерно в этот же период издание "БелТА" сообщило, что в Минске правоохранители оцепили центральную площадь города.

После 22:00 на пресс-конференции в штабе Светланы Тихановской - основного конкурента Лукашенко - сообщили, что на трех участках в Минске Тихановская набрала больше голосов, чем действующий президент республики, что противоречит официальной информации ЦИКа.

Уже через полчаса начала появляться информация, что ОМОН применил сначала светошумовые гранаты, а затем и резиновые пули с водометами против протестующих.

Столкновения с силовиками происходили и в других городах Беларуси. Так, например, в городах Лида и Жодино сообщалось, что сотрудники ОМОНа опустили щиты и не мешали действиям протестующих, тогда как в Новополоцке между протестующими и силовиками фиксировались столкновения. Во время протестов демонстранты не боялись ОМОНа, они охотно вступали в противостояния, отвечали силовикам камнями, бутылками и файерами.

По состоянию на 01:00 ночи 10 августа правозащитники сообщали о 120 задержанных в день выборов в Беларуси.

По состоянию на утро 10 августа во Минске на акции протеста погиб как минимум один человек, десятки пострадавших находятся в больницах. Однако в МВД республики информацию о погибшем опровергают.

Кроме того, как сообщалось в УНН, в Минске в день, когда проходили выборы президента Беларуси, частично исчезал интернет. До сегодняшнего дня он продолжает работать с перебоями, сообщают УНН собственные источники в Беларуси.

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