Пожежа в одеському коледжі: один рятувальник досі у тяжкому стані

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Наразі в лікувальних закладах Одеської області залишається 11 постраждалих у пожежі в одеському коледжі, з них троє дітей. Одна людина, а саме - рятувальник залишається у тяжкому стані. Про це сьогодні на нараді розповіла заступник директора Департамента охорони здоров'я Одеської ОДА Оксана Сорочан, передає УНН.