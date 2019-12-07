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Пожежа в одеському коледжі: один рятувальник досі у тяжкому стані

Пожежа в одеському коледжі: один рятувальник досі у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 11781 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Наразі в лікувальних закладах Одеської області залишається 11 постраждалих у пожежі в одеському коледжі, з них троє дітей. Одна людина, а саме - рятувальник залишається у тяжкому стані. Про це сьогодні на нараді розповіла заступник директора Департамента охорони здоров'я Одеської ОДА Оксана Сорочан, передає УНН.

"Наразі у нас у лікувальних закладах залишається 11 осіб, з них 3 дітей. Учора ми чотирьох учасників перевели у клінічний медцентр", - повідомила Сорочан.

Вона також зазначила, що у найтяжчому стані зараз залишається один з рятувальників.

"Таким чином, у нас одна особа залишається у тяжкому стані – МЧСник (працівник ДСНС - ред.). Інші люди, які постраждали, і перебувають у лікувальних закладах - стан їх оцінено як середній. Це шість МЧСників (працівників ДСНС - ред.), два вчителі і три дитини", - розповіла Сорочан.

Нагадаємо, за уточненою інформацією, на момент пожежі у приміщенні одеського коледжу знаходилось 176 студентів.

Наразі внаслідок пожежі загинуло п'ять осіб - після того, як 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло ще однієї людини. За інформацією поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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