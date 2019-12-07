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На момент пожежі в одеському коледжі перебували 176 студентів та 35 вчителів

На момент пожежі в одеському коледжі перебували 176 студентів та 35 вчителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. За уточненою інформацією, на момент пожежі у приміщенні одеського коледжу перебували 176 студентів. Про це повідомив заступник начальника ГУНП в Одеській області - керівник слідчого управління Сергій Шайхет під час координаційної наради, передає кореспондент УНН.

"Проведено аналіз списків студентів коледжу та визнано кількість студентів та викладачів, які знаходились на той час в учбовому закладі: викладачів – 35, студентів – 176. На даний час проводять їх допити. Також призначають експертизи", - повідомив Шейхет.

Як раніше повідомляв УНН, за попередніми даними, на момент пожежі у приміщенні одеського коледжу перебували 165 студентів.

Наразі внаслідок пожежі загинуло п'ять осіб - після того, як 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло ще однієї людини. З 31 постраждалого в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб. За інформацією поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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