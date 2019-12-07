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На момент пожара в одесском колледже находились 176 студентов и 35 учителей

На момент пожара в одесском колледже находились 176 студентов и 35 учителей

Киев  •  УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. По уточненной информации, на момент пожара в помещении одесского колледжа находились 176 студентов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Одесской области - руководитель следственного управления Сергей Шайхет во время координационного совещания, передает корреспондент УНН.

"Проведен анализ списков студентов колледжа и признано количество студентов и преподавателей, которые находились в то время в учебном заведении: преподавателей - 35, студентов - 176. В настоящее время проводят их допросы. Также назначают экспертизы", - сообщил Шейхет.

Как ранее сообщал УНН, по предварительным данным, на момент пожара в помещении одесского колледжа находились 165 студентов.

На данный момент в результате пожара погибли пять человек - после того, как 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело еще одного человека. Из 31 пострадавшего в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек. По информации полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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