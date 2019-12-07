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Пожар в одесском колледже: один спасатель до сих пор в тяжелом состоянии

Пожар в одесском колледже: один спасатель до сих пор в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 11775 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На данный момент в лечебных учреждениях Одесской области остается 11 пострадавших при пожаре в одесском колледже, из них трое детей. Один человек, а именно - спасатель остается в тяжелом состоянии. Об этом сегодня на совещании рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан, передает УНН.

"Сейчас у нас в лечебных учреждениях остается 11 человек, из них 3 детей. Вчера мы четырех участников перевели в клинический медцентр", - сообщила Сорочан.

Она также отметила, что в тяжелом состоянии сейчас остается один из спасателей.

"Таким образом, у нас один человек остается в тяжелом состоянии - МЧСник (работник ГСЧС - ред.). Другие люди, которые пострадали и находятся в лечебных учреждениях - состояние их оценивается как средний. Это шесть МЧСников (работников ГСЧС - ред.), два учителя и три ребенка", - рассказала Сорочан.

Напомним, по уточненной информации, на момент пожара в помещении одесского колледжа находилось 176 студентов.

На данный момент в результате пожара погибли пять человек - после того, как 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело еще одного человека. По информации полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Как сообщал УНН, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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