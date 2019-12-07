Пожар в одесском колледже: один спасатель до сих пор в тяжелом состоянии

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На данный момент в лечебных учреждениях Одесской области остается 11 пострадавших при пожаре в одесском колледже, из них трое детей. Один человек, а именно - спасатель остается в тяжелом состоянии. Об этом сегодня на совещании рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан, передает УНН.