Пожежа в Одесі: впізнали вже двох загиблих, знайдених під завалами

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Наразі впізнали двох загиблих, знайдених під завалами після смертельної пожежі в одеському коледжі, ще двоє не впізнані. Про це повідомив сьогодні заступник начальника ГУНП в Одеській області – начальник слідчого управління Сергій Шайхет, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу одеської поліції.