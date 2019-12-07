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Пожежа в Одесі: впізнали вже двох загиблих, знайдених під завалами

Пожежа в Одесі: впізнали вже двох загиблих, знайдених під завалами

Київ • УНН

 • 14925 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Наразі впізнали двох загиблих, знайдених під завалами після смертельної пожежі в одеському коледжі, ще двоє не впізнані. Про це повідомив сьогодні заступник начальника ГУНП в Одеській області – начальник слідчого управління Сергій Шайхет, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу одеської поліції.

"Починаючи з 5-го грудня, безперервно триває огляд місця події. Під час огляду безпосередньо місця пожежі було виявлено чотири тіла, два з яких родичі впізнали. Інші дві особи наразі не впізнані, тіла направлені на СМЕ", - повідомив Шайхет.

З його слів, наразі органами досудового розслідування допитано понад 150 осіб, призначено понад два десятки судових експертиз.

"Поки що, за результатами вже проведених слідчих дій, готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротший термін вони будуть направлені до прокуратури Одеської області та після погодження повідомлені самим підозрюваним. Однак це тільки попередні результати. В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше", - зазначив Шайхет.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 5 загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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