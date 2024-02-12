Повітряні сили ЗСУ зафіксували переміщення ворожих безпілотників над кількома регіонами
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що спостерігали активність ворожих безпілотників у кількох областях, включаючи Кіровоградську, Полтавську, Одеську та Миколаївську, причому деякі з них летіли на північ.
Зафіксоване переміщення ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
Деталі
Українські Повітряні Сили оголосили про переміщення безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у різних регіонах країни.
Згідно з інформацією, наразі спостерігається активність БпЛА в Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та інших областях.
На території Кіровоградської області БпЛА рухаються у напрямку Полтавської області з північним курсом.
У той же час, в Одеській та Миколаївській областях безпілотники рухаються на північ.
Зазначено також, що БпЛА на півночі Миколаївської області прямують у напрямку Кіровоградської області північно-західним курсом.
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