Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Зафиксировано перемещение вражеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Украинские Воздушные Силы объявили о перемещении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в разных регионах страны.

Согласно информации, сейчас наблюдается активность БпЛА в Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и других областях.

На территории Кировоградской области БпЛА движутся в направлении Полтавской области с северным курсом.

В то же время, в Одесской и Николаевской областях беспилотники движутся на север.

Указано также, что БпЛА на севере Николаевской области направляются в направлении Кировоградской области северо-западным курсом.

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