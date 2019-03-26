Повені на півдні Ірану забрали життя 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Через повені у місті Шираз, що у провінції Фарс на півдні Ірану, загинули щонайменше 19 людей, ще близько 100 травмувались. Про це повідомляє euronews, передає УНН.
За словами голови служби з кризових ситуацій Ірану, повені накрили 25 провінцій з 31.
Повені були спровоковані сильними зливами, які пройшли на півночі Ірану минулого тижня. Через це річки вийшли з берегів та затопили міста й селища. Сильні потоки води розмили дороги і завдали шкоди фермерським угіддям.
Влада Ірану попередила про можливі повені у столиці Тегерані, а також у провінції Хузестан протягом найближчих двох днів.
Раніше було відомо про 17 жертв повені на півдні Ірану.