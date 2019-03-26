Наводнение на юге Ирана унесли жизни 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за наводнения в городе Шираз, в провинции Фарс на юге Ирана, погибли по меньшей мере 19 человек, еще около 100 травмировались. Об этом сообщает euronews, передает УНН.
По словам главы службы из кризисных ситуаций Ирана, наводнения накрыли 25 провинций из 31.
Наводнения были спровоцированы сильными ливнями, которые прошли на севере Ирана на прошлой неделе. Поэтому реки вышли из берегов и затопили города и поселки. Сильные потоки воды размыли дороги и нанесли ущерб фермерским угодьям.
Власти Ирана предупредили о возможных наводнениях в столице Тегеране, а также в провинции Хузестан в течение ближайших двух дней.
Ранее было известно о 17 жертвах наводнения на юге Ирана.