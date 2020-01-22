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Посольство США звернулося в День Соборності до Росії через Донбас та Крим

Київ • УНН

 • 18042 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію поважати територіальну цілісність України, яка 22 січня відзначає День Соборності. Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter, інформує УНН.

Посольство США звернулося в День Соборності до Росії через Донбас та Крим

"У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом, а також її територіальними водами", – йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter. 

Нагадаємо, що сьогодні Україна відзначає День Соборності. Зеленський у День Соборності заявив, щоб бути сильними, треба стати єдиними.

Також Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності. Пізніше Зеленський, Гончарук та Стефанчук поклали квіти до пам'ятників українських діячів з нагоди Дня Соборності.

У #ДеньСоборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.https://t.co/uAWBWGaTVT

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020

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