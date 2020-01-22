Посольство США звернулося в День Соборності до Росії через Донбас та Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію поважати територіальну цілісність України, яка 22 січня відзначає День Соборності. Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter, інформує УНН.
"У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом, а також її територіальними водами", – йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter.
Нагадаємо, що сьогодні Україна відзначає День Соборності. Зеленський у День Соборності заявив, щоб бути сильними, треба стати єдиними.
Також Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності. Пізніше Зеленський, Гончарук та Стефанчук поклали квіти до пам'ятників українських діячів з нагоди Дня Соборності.
У #ДеньСоборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.https://t.co/uAWBWGaTVT— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020