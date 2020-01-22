Посольство США обратилось в День Соборности к России из-за Донбасса и Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Посольство США в Украине призвал Российскую Федерацию уважать территориальную целостность Украины, которая 22 января отмечает День Соборности. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter, передает УНН.
"В День соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбассом, а также ее территориальных вод", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
Напомним, что сегодня Украина отмечает День Соборности. Зеленский в День Соборности заявил, чтобы быть сильными, надо стать едиными.
Также Гончарук поздравил с Днем Соборности: помнить, что сила в единстве. Позже Зеленский, Гончарук и Стефанчук возложили цветы к памятникам украинских деятелей по случаю Дня Соборности.
У #ДеньСоборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.https://t.co/uAWBWGaTVT— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020