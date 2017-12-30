Посольство РФ у Вашингтоні відреагувало на зрив візиту сенаторів США в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російське посольство у Вашингтоні не вважає себе винним у зриві візиту делегації сенаторів конгресу США в Москву. Про це повідомляє "Эхо Москвы", передає УНН.
Посольство у Вашингтоні назвало неправдою заяву про те, що візит був зірваний російською стороною. Дипломати стверджують, що пропонували різні способи щодо вирішення питання, включаючи взаємне виключення політиків з "чорних списків" обох країн.
Однак Сполучені Штати на цей крок піти відмовилися. У дипмісії додали, що все-таки не втрачають надію на відновлення міжпарламентських зв'язків і вважають, що контакти, "перервані конгресом США", будуть відновлені, пише видання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два сенатори скасували візит до Росії через те, що посольство РФ не видало візу члену делегації, сенатору Джин Шахін.