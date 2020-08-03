Пошук роботи в інтернеті: корисні поради здобувачам

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тематичні портали, присвячені пошуку роботи, можуть стати зручним і ефективним інструментом щодо пошуку підходящої вакансії в вашому місті, з прийнятною для вас зарплатою і умовами праці. Однак, щоб користуватися усіма можливостями дощок з резюме і оголошеннями від потенційних роботодавців, потрібно слідувати простим, але від цього не менш важливим рекомендаціям, передає УНН.

Знайдіть тематично портал
Незважаючи на те, що теоретично доступ до ринку відкритих вакансій можна отримати і через дошки оголошень широкої тематики, і через групи в соціальних мережах, і через місцеві форуми, краще використовувати портали вузької спрямованості.

Для таких порталів, як Бесплатка робота і актуальні вакансії є основним напрямком діяльності - це позначається і на асортименті пропозицій і на функціоналі, доступному для користувача.

використовуйте фільтри
Так як асортимент оголошень на спеціалізованих порталах дуже великий (на тій же бесплаткі оголошень майже 40 000), для економії часу користуйтеся фільтрами.

Найбільш важливі - це географічний фільтр із зазначенням міста, якщо для вас це принципово; фільтр по діапазону прийнятною заробітної плати; фільтр по професії та графіку роботи. Вказавши всього кілька фільтрів, ви відсіється добру половину оголошень, які вам точно не цікаві.

Решта релевантні пропозиції оцінюйте зі здоровим скепсисом і тверезою оцінкою свого досвіду, кваліфікації, якостей з урахуванням конкурентної боротьби. З іншого боку - не бійтеся виходити за рамки свого комфорту, пробуючи себе на посаді з більш гарною зарплатою або можливістю кар'єрного росту, навіть якщо в перспективі потрібно буде пройти курси підвищення кваліфікації.

Підготуйте резюме
Як правило, оголошення про вакансії містить контакти роботодавця. Якщо умови праці вас влаштовують, треба зв'язатися з відділом кадрів, домовитися про співбесіду або вислати резюме для розгляду. Підготуйте його заздалегідь, прочитавши посібники про те, як зробити конкурентоспроможне резюме в вашій сфері діяльності.

Відсіювати підозрілі оголошення
Не завжди оголошення з хорошим рівнем зарплати і мінімальними вимогами до претендентів заслуговують на увагу. Більш того, багато хто з них поширюються шахраями або, що навряд чи краще, компаніями в сфері мережевого маркетингу.
Ознаки "поганого" оголошення - відсутність конкретної інформації про компанії та її реальних контактів, розпливчасте опис роботи і вимог до претендентів, необхідність платити за співбесіду або участь в конкурсі на місце.

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