Пошук роботи в інтернеті: корисні поради здобувачам

Знайдіть тематично портал

Незважаючи на те, що теоретично доступ до ринку відкритих вакансій можна отримати і через дошки оголошень широкої тематики, і через групи в соціальних мережах, і через місцеві форуми, краще використовувати портали вузької спрямованості.



Для таких порталів, як Бесплатка робота і актуальні вакансії є основним напрямком діяльності - це позначається і на асортименті пропозицій і на функціоналі, доступному для користувача.



використовуйте фільтри

Так як асортимент оголошень на спеціалізованих порталах дуже великий (на тій же бесплаткі оголошень майже 40 000), для економії часу користуйтеся фільтрами.



Найбільш важливі - це географічний фільтр із зазначенням міста, якщо для вас це принципово; фільтр по діапазону прийнятною заробітної плати; фільтр по професії та графіку роботи. Вказавши всього кілька фільтрів, ви відсіється добру половину оголошень, які вам точно не цікаві.



Решта релевантні пропозиції оцінюйте зі здоровим скепсисом і тверезою оцінкою свого досвіду, кваліфікації, якостей з урахуванням конкурентної боротьби. З іншого боку - не бійтеся виходити за рамки свого комфорту, пробуючи себе на посаді з більш гарною зарплатою або можливістю кар'єрного росту, навіть якщо в перспективі потрібно буде пройти курси підвищення кваліфікації.



Підготуйте резюме

Як правило, оголошення про вакансії містить контакти роботодавця. Якщо умови праці вас влаштовують, треба зв'язатися з відділом кадрів, домовитися про співбесіду або вислати резюме для розгляду. Підготуйте його заздалегідь, прочитавши посібники про те, як зробити конкурентоспроможне резюме в вашій сфері діяльності.



Відсіювати підозрілі оголошення

Не завжди оголошення з хорошим рівнем зарплати і мінімальними вимогами до претендентів заслуговують на увагу. Більш того, багато хто з них поширюються шахраями або, що навряд чи краще, компаніями в сфері мережевого маркетингу.

Ознаки "поганого" оголошення - відсутність конкретної інформації про компанії та її реальних контактів, розпливчасте опис роботи і вимог до претендентів, необхідність платити за співбесіду або участь в конкурсі на місце.