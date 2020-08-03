Поиск работы в интернете: полезные советы соискателям

Найдите тематически портал

Несмотря на то, что теоретически доступ к рынку открытых вакансий можно получить и через доски объявлений широкой тематики, и через группы в социальных сетях, и через местные форумы, лучше использовать порталы узкой направленности.



Для таких порталов, как Бесплатка работа и актуальные вакансии являются основным направлением деятельности – это сказывается и на ассортименте предложений, и на функционале, доступном для пользователя.



Используйте фильтры

Так как ассортимент объявлений на специализированных порталах очень большой (на той же Бесплатке объявлений почти 40 000), для экономии времени пользуйтесь фильтрами.



Наиболее важные – это географический фильтр с указанием города, если для вас это принципиально; фильтр по диапазону приемлемой заработной платы; фильтр по профессии и графику работы. Указав всего несколько фильтров, вы отсеете добрую половину объявлений, которые вам точно не интересны.



Оставшиеся релевантные предложения оценивайте со здоровым скепсисом и трезвой оценкой своего опыта, квалификации, качеств с учетом конкурентной борьбы. С другой стороны – не бойтесь выходить за рамки своего комфорта, пробуя себя на должности с более хорошей зарплатой или возможностью карьерного роста, даже если в перспективе нужно будет пройти курсы повышения квалификации.



Подготовьте резюме

Как правило, объявление о вакансии содержит контакты работодателя. Если условия труда вас устраивают, нужно связаться с отделом кадров, договориться о собеседовании или выслать резюме для рассмотрения. Подготовьте его заранее, прочитав пособия о том, как сделать конкурентоспособное резюме в вашей сфере деятельности.



Отсеивайте подозрительные объявления

Не всегда объявления с хорошим уровнем зарплаты и минимальными требованиями к соискателям заслуживают внимания. Более того, многие из них распространяются мошенниками или, что едва ли лучше, компаниями в сфере сетевого маркетинга.

Признаки "плохого" объявления – отсутствие конкретной информации о компании и ее реальных контактов, расплывчатое описание работы и требований к соискателям, необходимость платить за собеседование или участие в конкурсе на место.