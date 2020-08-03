Поиск работы в интернете: полезные советы соискателям

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81988 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105578 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139227 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112577 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134450 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102649 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102669 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104925 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102218 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Тематические порталы, посвященные поиску работы, могут стать удобным и эффективным инструментом по поиску подходящей вакансии в вашем городе, с приемлемой для вас зарплатой и условиями труда. Однако, чтобы пользоваться всеми возможностями досок с резюме и объявлениями от потенциальных работодателей, нужно следовать простым, но от этого не менее важным рекомендациям, передает УНН.

Найдите тематически портал
Несмотря на то, что теоретически доступ к рынку открытых вакансий можно получить и через доски объявлений широкой тематики, и через группы в социальных сетях, и через местные форумы, лучше использовать порталы узкой направленности.

Для таких порталов, как Бесплатка работа и актуальные вакансии являются основным направлением деятельности – это сказывается и на ассортименте предложений, и на функционале, доступном для пользователя.

Используйте фильтры
Так как ассортимент объявлений на специализированных порталах очень большой (на той же Бесплатке объявлений почти 40 000), для экономии времени пользуйтесь фильтрами.

Наиболее важные – это географический фильтр с указанием города, если для вас это принципиально; фильтр по диапазону приемлемой заработной платы; фильтр по профессии и графику работы. Указав всего несколько фильтров, вы отсеете добрую половину объявлений, которые вам точно не интересны.

Оставшиеся релевантные предложения оценивайте со здоровым скепсисом и трезвой оценкой своего опыта, квалификации, качеств с учетом конкурентной борьбы. С другой стороны – не бойтесь выходить за рамки своего комфорта, пробуя себя на должности с более хорошей зарплатой или возможностью карьерного роста, даже если в перспективе нужно будет пройти курсы повышения квалификации.

Подготовьте резюме
Как правило, объявление о вакансии содержит контакты работодателя. Если условия труда вас устраивают, нужно связаться с отделом кадров, договориться о собеседовании или выслать резюме для рассмотрения. Подготовьте его заранее, прочитав пособия о том, как сделать конкурентоспособное резюме в вашей сфере деятельности.

Отсеивайте подозрительные объявления
Не всегда объявления с хорошим уровнем зарплаты и минимальными требованиями к соискателям заслуживают внимания. Более того, многие из них распространяются мошенниками или, что едва ли лучше, компаниями в сфере сетевого маркетинга.
Признаки "плохого" объявления – отсутствие конкретной информации о компании и ее реальных контактов, расплывчатое описание работы и требований к соискателям, необходимость платить за собеседование или участие в конкурсе на место.

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