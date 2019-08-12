Порошенко розповів, чи прийде на наступний допит у ДБР

"Я законослухняний громадянин", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання про те, чи явиться він на наступний допит.

Водночас, він зауважив, що не довіряє ДБР "не тому, що вони роблять ті чи інші справи, а тому що вони не можуть пояснити, яким чином інформацію про зміст кримінального розслідування Портнов (ексзаступник Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов – ред.) знає раніше, ніж я".

"Ми будемо захищатися законними засобами, і я не збираюся давати їм привід для того, щоб своїм невідвідуванням... Я перший президент, який спокійно іде, спокійно дає пояснення", - додав п’ятий президент.

Як повідомляв УНН, в понеділок у Державному бюро розслідувань допитали п’ятого президента України Петра Порошенка. Допит тривав дві години. Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.

Додамо, що після допиту Порошенка намагалися закидати яйцями.