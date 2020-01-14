Порив тепломережі біля Ocean Plaza: замінили 12 м тепломережі із 23

"Станом на 18:00 вже змонтовано 12 м тепломережі. Усього заміні на цій ділянці підлягає 23 м. Роботи триватимуть усю ніч. Завершаться завтра до ранку, після чого буде розпочато відновлення асфальтного покриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину за адресою: вул. Антоновича, 176 сталося вчора ввечері через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено у 1987 році.

Так, ввечері 13 січня у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу тепломережі діаметром 1000 мм, через що вулицю Антоновича почало заливати гарячою водою. Внаслідок цього пориву маршрутне таксі задніми колесами провалилося під асфальт. З нього та з тролейбусу, який стояв поруч, евакуювали 7 пасажирів.

Окрім пошкодження дорожнього покриття на вулиці, порив завдав шкоди і ТРЦ Ocean Plaza, який почала заливати гаряча вода. Так, відвідувачів магазину "Ашан" просили залишати покупки на касі та залишати приміщення. Людей також евакуювали і з кафе, які розташовані поблизу.

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У КМДА запевнили, що внаслідок пориву жоден житловий будинок не залишився без теплопостачання. Так, до цієї ділянки було підключено близько 3-х тисяч абонентів.

Основною причиною пориву назвали зношеність мережі, акцентувавши увагу на тому, що ця магістраль будувалася у 1987 році, проте аварійною не була.

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Сьогодні, 14 січня, з самого ранку почалися роботи над ліквідацією масштабного пориву теплотраси. Самі роботи планують завершити до кінця доби, а зранку почати асфальтувати цю ділянку.

Зазначимо, що через ремонтні роботи було змінено маршрути громадського транспорту. У КМДА додають, що рух автобусів і тролейбусів також планують відновити завтра.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження. Проте, згодом провадження за фактом пориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza перекваліфіковано за іншою статтею.