Порыв теплосети у Ocean Plaza: заменили 12 м теплосети с 23

"По состоянию на 18:00 уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м. Работы будут продолжаться всю ночь. Завершатся завтра к утру, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть по адресу: ул. Антоновича, 176 произошло вчера вечером из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году.

Так, вечером 13 января в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт. Из него и из троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали 7 пассажиров.

Кроме повреждения дорожного покрытия на улице, порыв нанес ущерб и ТРЦ Ocean Plaza, который начала заливать горячая вода. Так, посетителей магазина "Ашан" просили оставлять покупки на кассе и покидать помещение. Людей также эвакуировали и из кафе, расположенных поблизости.

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В КГГА заверили, что в результате порыва ни один жилой дом не остался без теплоснабжения. Так, к этому участку было подключено около 3-х тысяч абонентов.

Основной причиной порыва назвали изношенность сети, акцентировав внимание на том, что эта магистраль строилась в 1987 году, однако аварийной не была.

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Сегодня, 14 января, с самого утра начались работы над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы. Сами работы планируют завершить до конца суток, а утром начать асфальтировать этот участок.

Отметим, что из-за ремонтных работ были изменены маршруты общественного транспорта. В КГГА добавляют, что движение автобусов и троллейбусов также планируют возобновить завтра.

По факту происшествия было начато уголовное производство. Однако, позже производство по факту порыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza было переквалифицировано по другой статье.