Понад 70 постраждалих через нічну атаку рф по Україні: показали наслідки

По Україні відомо про понад 70 постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки рф, пише УНН з посиланням на дані МВС та мера Києва Віталія Кличка.

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За даними МВС, на приблизно 8 годину було відомо про 70 постраждалих по Україні: 14 загиблих та 44 поранених у Києві, 10 поранених в Одесі. По одному пораненому в Київській та Чернігівській областях.

МВС та ДСНС показали наслідки ударів рф по Києву та Одесі.

Згодом мер Києва оновив дані по столиці: стало відомо про 55 постраждалих від атаки рф.

Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає

На місцях, за даними МВС, працюють всі необхідні служби. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко був на місці російського обстрілу в Києві.

"27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури", - написав Клименко у Telegram.

Столичний рятувальникам, з його слів, вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів. Міністр показав відео з одним із врятованих мешканців будинку.

Поліція також показала наслідки атаки рф.