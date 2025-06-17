Более 70 пострадавших из-за ночной атаки рф по Украине: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной комбинированной атаки рф по Украине известно о более 70 пострадавших. В Киеве 14 погибших и 44 раненых, в Одессе 10 раненых.
По Украине известно о более 70 пострадавших в результате ночной комбинированной атаки рф, пишет УНН со ссылкой на данные МВД и мэра Киева Виталия Кличко.
Детали
По данным МВД, на примерно 8 часов было известно о 70 пострадавших по Украине: 14 погибших и 44 раненых в Киеве, 10 раненых в Одессе. По одному раненому в Киевской и Черниговской областях.
МВД и ГСЧС показали последствия ударов рф по Киеву и Одессе.
Впоследствии мэр Киева обновил данные по столице: стало известно о 55 пострадавших от атаки рф.
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17.06.25, 08:19 • 3604 просмотра
На местах, по данным МВД, работают все необходимые службы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко был на месте российского обстрела в Киеве.
"27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры", - написал Клименко в Telegram.
Столичным спасателям, по его словам, удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов. Министр показал видео с одним из спасенных жильцов дома.
Полиция также показала последствия атаки рф.