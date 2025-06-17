Более 70 пострадавших из-за ночной атаки рф по Украине: показали последствия

По Украине известно о более 70 пострадавших в результате ночной комбинированной атаки рф, пишет УНН со ссылкой на данные МВД и мэра Киева Виталия Кличко.

Детали

По данным МВД, на примерно 8 часов было известно о 70 пострадавших по Украине: 14 погибших и 44 раненых в Киеве, 10 раненых в Одессе. По одному раненому в Киевской и Черниговской областях.

МВД и ГСЧС показали последствия ударов рф по Киеву и Одессе.

Впоследствии мэр Киева обновил данные по столице: стало известно о 55 пострадавших от атаки рф.

Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет

На местах, по данным МВД, работают все необходимые службы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко был на месте российского обстрела в Киеве.

"27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры", - написал Клименко в Telegram.

Столичным спасателям, по его словам, удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов. Министр показал видео с одним из спасенных жильцов дома.

Полиция также показала последствия атаки рф.