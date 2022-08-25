Понад 300 мільйонів гривень сина януковича підуть на розвідку: Буданов розповів, куди їх спрямують

Деталі

Нещодавно суд постановив перерахувати вищезазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Цитата

“Щиро дякую співробітникам Офісу Генерального прокурора України за проведену роботу. Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки та, відповідно, сприятимуть знищенню ворожих сил та засобів. Слава Україні", – зазначив директор ГУР МОУ Кирило Буданов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що понад 300 мільйонів гривень старшого сина експрезидента-втікача віктора януковича віддали Збройним силам України.