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300 мільйонів старшого сина Януковича арештували і віддали ЗСУ - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Понад 300 мільйонів гривень старшого сина експрезидента-втікача Віктора Януковича віддали Збройним силам України. Йдеться про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", власником якого значився Олександр Янукович, інформує УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

300 мільйонів старшого сина Януковича арештували і віддали ЗСУ - Офіс Генпрокурора

Цитата

"Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали ЗСУ. Мова про арештовані кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За даними прокуратури, працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови, адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій, як вказано, легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом.

"Утім, під час здійснення досудового розслідування прокурорами Офісу Генерального прокурора було накладено арешт на грошові кошти службових осіб «Всеукраїнського банку розвитку» та безпосередньо кошти сина експрезидента. Згодом судовими рішеннями гроші були передані АРМА", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Там вказали, що ще з початку збройної агресії рф прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

"Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - наголосили у відомстві.

Доповнення

ЄС ввів нові санкції проти Віктора Януковича та його сина.

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