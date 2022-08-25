300 миллионов старшего сына Януковича арестовали и отдали ВСУ - Офис Генпрокурора

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"Более 300 миллионов гривен сына президента-беглеца отдали ВСУ. Речь об арестованных средствах ПАО «Всеукраинский банк развития». Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным прокуратуры, работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения, ведь деньги не имеют законного источника происхождения. Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций, как указано, легализовывали доходы, полученные преступным путем.

"Впрочем, в ходе досудебного расследования прокурорами Офиса Генерального прокурора был наложен арест на денежные средства должностных лиц «Всеукраинского банка развития» и непосредственно средства сына экс-президента. Впоследствии судебными решениями деньги были переданы АРМА", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Там указали, что еще с начала вооруженной агрессии рф прокуроры Офиса Генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента.

"Сейчас суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - отметили в ведомстве.

Дополнение

ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына.