Более 300 миллионов гривен сына януковича пойдут на разведку: Буданов рассказал, куда их направят
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Изъятые 304 млн гривен сына президента-беглеца виктора януковича будут переданы на пользование Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Об этом информирует пресс-служба ГУР МОУ, пишет УНН.
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Недавно суд постановил перечислить вышеперечисленные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
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“Искренне благодарю сотрудников Офиса Генерального прокурора Украины за проделанную работу. Вырученные средства будут направлены на закупку технических средств, которые позволят увеличить эффективность ведения разведки и, соответственно, будут способствовать уничтожению вражеских сил и средств. Слава Украине", – отметил директор ГУР МОУ Кирилл Буданов.
Дополнение
Ранее сообщалось, что более 300 миллионов гривен старшего сына беглого экс-президента виктора януковича отдали Вооруженным силам Украины.