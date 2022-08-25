Более 300 миллионов гривен сына януковича пойдут на разведку: Буданов рассказал, куда их направят

Детали

Недавно суд постановил перечислить вышеперечисленные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Цитата

“Искренне благодарю сотрудников Офиса Генерального прокурора Украины за проделанную работу. Вырученные средства будут направлены на закупку технических средств, которые позволят увеличить эффективность ведения разведки и, соответственно, будут способствовать уничтожению вражеских сил и средств. Слава Украине", – отметил директор ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что более 300 миллионов гривен старшего сына беглого экс-президента виктора януковича отдали Вооруженным силам Украины.