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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Помер український консул у США

Київ • УНН

 • 32655 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Помер почесний консул України у місті Детройт в американському штаті Мічиган Богдан Федорак. Про це повідомило посольство України в США, передає УНН.

Помер український консул у США

Цитата:

“З глибоким сумом сприйняли звістку, що відійшов у вічність почесний консул України у місті Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям та близьким пана Богдана”, — йдеться в повідомленні посольства.

Доповнення

Богдан Федорак працював почесним консулом України з 2001 року.

Був громадським діячем, президентом Крайового виконавчого комітету Українського Конгресового Комітету Америки, президентом Українського Культурного центру “Уоррен” штату Мічиган, віце-президентом Українсько-Американської Фундації Волі.

Українські Національні Новини

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