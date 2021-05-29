Помер український консул у США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Помер почесний консул України у місті Детройт в американському штаті Мічиган Богдан Федорак. Про це повідомило посольство України в США, передає УНН.
Цитата:
“З глибоким сумом сприйняли звістку, що відійшов у вічність почесний консул України у місті Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям та близьким пана Богдана”, — йдеться в повідомленні посольства.
Доповнення
Богдан Федорак працював почесним консулом України з 2001 року.
Був громадським діячем, президентом Крайового виконавчого комітету Українського Конгресового Комітету Америки, президентом Українського Культурного центру “Уоррен” штату Мічиган, віце-президентом Українсько-Американської Фундації Волі.