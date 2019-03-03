Помер український актор, який зіграв у "Чорній раді"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Відомий український актор, Народний артист України Сергій Романюк помер сьогодні, 3 березня. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, передає УНН.
"До глибини душі зачепила звістка про смерть актора Сергія Романюка... Попри вік він був сповнений енергії і планів. Готувався до виступів з "Новим театром" і міг дати фору будь-якому молодому. Від нього йшов неймовірний позитив і така душевна, ненав'язлива мудрість. Мало що в цій скромній, простій людині видавало зірку екранів, народного артиста. Співчуття рідним", - написав Марцінків.
Зазначимо, що серед найбільш відомих фільмів Романюка – "Роксолана", "Чорна рада", де він зіграв роль Івана Шрама, "День народження буржуя-2", "Мамай", "Повернення Мухтара-2", "Іван Сила". Крім того, він грав роль Митрополита Андрея Шептицького у фільмі "Владика Андрей".
Нагадаємо, померла відома американська актриса Кетрін Хелмонд, яка була лауреатом двох премій "Золотий глобус".
Як повідомляв УНН, помер актор Бруно Ганц, який зіграв Гітлера у фільмі "Бункер".