Польща направила ноту рф через наругу над пам'ятником жертвам Катинського розстрілу в медному - Сікорський

росія отримала ноту через ініційоване на державному рівні плюндрування пам'ятника польським військовополоненим, жертвам Катинського розстрілу у медному тверської області. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає УНН з посиланням Dzieje.

Сікорський наголосив, що руйнування пам'ятника є реалізацією сталінської версії історичного наративу.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ повідомило про осквернення пам'ятника військовополоненим – жертвам Катинського розстрілу, похованих на Польському військовому кладовищі в медному, що у російській тверській області. Рішенням прокуратури тверської області з цвинтарного пам'ятника було зрізано барельєф польського військового ордена "Віртуті Мілітарі" та Хрест Вересневого походу 1939 року.

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Звичайно, це, перш за все, втілення сталінської версії історичного наративу, і це також одне з джерел російського імперіалізму, тому це дуже небезпечно. Ноту вже передано – сказав Сікорський.

Будь ласка, пам’ятайте, що є велика різниця між пам’ятниками вдячності та цвинтарями й могилами. Наші хрести були на могилі вбитих польських полонених, військовополонених у медному - додав він.

Сікорського також запитали про те, як росія відреагує на нещодавнє закриття свого консульства у Кракові. У середині травня Польща відкликала свою згоду на функціонування російського консульства в Кракові після звинувачень на адресу російських спецслужб у саботажі під час пожежі на вулиці Маривільська, 44 у Варшаві.

Ми ще не знаємо, мабуть, пропорційно. Хоча вона не має на це права, бо ми в росії не підпалюємо торгові центри