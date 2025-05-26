Польша направила ноту рф из-за надругательства над памятником жертвам Катынского расстрела в медном - Сикорский

россия получила ноту из-за инициированного на государственном уровне разграбления памятника польским военнопленным, жертвам Катынского расстрела в медном тверской области. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой Dzieje.

Детали

Сикорский подчеркнул, что разрушение памятника является реализацией сталинской версии исторического нарратива.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило об осквернении памятника военнопленным – жертвам Катынского расстрела, похороненным на Польском военном кладбище в медном, что в российской тверской области. Решением прокуратуры тверской области с кладбищенского памятника был срезан барельеф польского военного ордена "Виртути Милитари" и Крест Сентябрьского похода 1939 года.

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Конечно, это, прежде всего, воплощение сталинской версии исторического нарратива, и это также один из источников российского империализма, поэтому это очень опасно. Нота уже передана – сказал Сикорский.

Пожалуйста, помните, что есть большая разница между памятниками благодарности и кладбищами и могилами. Наши кресты были на могиле убитых польских пленных, военнопленных в медном - добавил он.

Сикорского также спросили о том, как россия отреагирует на недавнее закрытие своего консульства в Кракове. В середине мая Польша отозвала свое согласие на функционирование российского консульства в Кракове после обвинений в адрес российских спецслужб в саботаже во время пожара на улице Маривильская, 44 в Варшаве.

Мы еще не знаем, наверное, пропорционально. Хотя она не имеет на это права, потому что мы в россии не поджигаем торговые центры – ответил руководитель польского МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства рф в Кракове, после заявления о причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве,