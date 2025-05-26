Польша направила ноту рф из-за надругательства над памятником жертвам Катынского расстрела в медном - Сикорский

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора
Эксклюзив
09:30 • 2166 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
08:54 • 10664 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

08:18 • 17443 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
06:37 • 31822 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
06:19 • 52808 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 62878 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 74520 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

24 мая, 16:10 • 237354 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 08:00 • 351781 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 389703 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.5м/с
87%
747мм
Популярные новости

медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

26 мая, 00:32 • 74121 просмотра

ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине

26 мая, 01:38 • 69452 просмотра

Атака дронов по россии: в татарстане ударили по заводу по производству "шахедов", в туле - блэкаут

26 мая, 02:42 • 18847 просмотра

Вторую ночь подряд Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

06:18 • 34917 просмотра

Хмельницкую область ночью атаковал враг: задело четыре предприятия

06:59 • 7490 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 351777 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 389698 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 342361 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 433476 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 511304 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 136198 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 237354 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 79296 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 74547 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 77726 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Польша направила ноту рф из-за надругательства над памятником жертвам Катынского расстрела в медном - Сикорский

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Польша отреагировала на осквернение памятника жертвам Катынского расстрела в российском медном. С монумента сняли польский орден и крест, что является воплощением сталинской версии истории.

Польша направила ноту рф из-за надругательства над памятником жертвам Катынского расстрела в медном - Сикорский

россия получила ноту из-за инициированного на государственном уровне разграбления памятника польским военнопленным, жертвам Катынского расстрела в медном тверской области. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой Dzieje.

Детали

Сикорский подчеркнул, что разрушение памятника является реализацией сталинской версии исторического нарратива.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел сообщило об осквернении памятника военнопленным – жертвам Катынского расстрела, похороненным на Польском военном кладбище в медном, что в российской тверской области. Решением прокуратуры тверской области с кладбищенского памятника был срезан барельеф польского военного ордена "Виртути Милитари" и Крест Сентябрьского похода 1939 года.

"Российское название - искусственное": Польша официально переименовала Калининград в Крулевец10.05.23, 12:31 • 1110519 просмотров

Конечно, это, прежде всего, воплощение сталинской версии исторического нарратива, и это также один из источников российского империализма, поэтому это очень опасно. Нота уже передана – сказал Сикорский.

Пожалуйста, помните, что есть большая разница между памятниками благодарности и кладбищами и могилами. Наши кресты были на могиле убитых польских пленных, военнопленных в медном - добавил он.

Сикорского также спросили о том, как россия отреагирует на недавнее закрытие своего консульства в Кракове. В середине мая Польша отозвала свое согласие на функционирование российского консульства в Кракове после обвинений в адрес российских спецслужб в саботаже во время пожара на улице Маривильская, 44 в Варшаве.

Мы еще не знаем, наверное, пропорционально. Хотя она не имеет на это права, потому что мы в россии не поджигаем торговые центры

– ответил руководитель польского МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства рф в Кракове, после заявления о причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве,

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Радослав Сикорский
Краков
Варшава
Польша
Brent
$64.50
Bitcoin
$109,663.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,362.06
Ethereum
$2,567.47