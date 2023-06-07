Польща відреагувала на підрив Каховської ГЕС: підтримує нові санкції проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Польщі запевнили, що з боку країни будуть докладені усі зусилля, аби росія понесла міжнародну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, інформує Polskie Radio, передає УНН.
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Деталі
"МЗС беззастережно засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України - підрив греблі на річці Дніпро в Новій Каховці, який також є серйозним порушенням основоположних норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину", - ідеться у заяві польського МЗС.
"Цей акт варварства створює пряму загрозу життю мирного населення, яке проживає на березі Дніпра нижче греблі, а також роботі Запорізької АЕС, створює перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними регіональними наслідками, що матиме наслідки для всієї Європи", - сказано у повідомленні.
"Це посилює матеріальні збитки та призведе до подальшого вимушеного відселення населення", - додали в МЗС Польщі.
У Міністерстві закордонних справ країни запевнили, що Польща докладатиме всіх зусиль, щоб росія понесла міжнародну відповідальність, а винуватці цього злочинного акту були покарані, і вимагатиме цього в межах міжнародних інституційно-правових механізмів, у тому числі гуманітарно-екологічного характеру. “У відповідь необхідно запровадити подальші жорсткі санкції проти рф», - заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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