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Польща відреагувала на підрив Каховської ГЕС: підтримує нові санкції проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Польщі запевнили, що з боку країни будуть докладені усі зусилля, аби росія понесла міжнародну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, інформує Polskie Radio, передає УНН.

Польща відреагувала на підрив Каховської ГЕС: підтримує нові санкції проти рф

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Деталі

"МЗС беззастережно засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України - підрив греблі на річці Дніпро в Новій Каховці, який також є серйозним порушенням основоположних норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину", - ідеться у заяві польського МЗС.

"Цей акт варварства створює пряму загрозу життю мирного населення, яке проживає на березі Дніпра нижче греблі, а також роботі Запорізької АЕС, створює перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними регіональними наслідками, що матиме наслідки для всієї Європи", - сказано у повідомленні.

"Це посилює матеріальні збитки та призведе до подальшого вимушеного відселення населення", - додали в МЗС Польщі.

У Міністерстві закордонних справ країни запевнили, що Польща докладатиме всіх зусиль, щоб росія понесла міжнародну відповідальність, а винуватці цього злочинного акту були покарані, і вимагатиме цього в межах міжнародних інституційно-правових механізмів, у тому числі гуманітарно-екологічного характеру. “У відповідь необхідно запровадити подальші жорсткі санкції проти рф», - заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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