Підрив греблі можна прирівняти до викорстання ядерної зброї - InformNapalm
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За своїми наслідками підрив греблі росіянами можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн, вважають аналітики волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm, передає УНН.
Деталі
На думку OSINT-дослідників спільноти InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.
Зазначається, що фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху окрім радіаційного забруднення:
Згідно Женевської конвенції (статтею 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.
Доповнення
В розслідуванні інтернет-видання The Insider, за тиждень до вибуху на Каховській ГЕС російська влада дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів, зокрема на окупованих територіях.
Цей документ можна вважати опосередкованим доказом, що росія готувала цей теракт, навіть якщо не зважати на факти, що мінування Каховської ГЕС росіяни проводили ще минулого року і готувались підірвати дамбу в будь-який момент, зазначає InformNapalm.
Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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