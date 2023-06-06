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Підрив греблі можна прирівняти до викорстання ядерної зброї - InformNapalm

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. За своїми наслідками підрив греблі росіянами можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн, вважають аналітики волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm, передає УНН.

Підрив греблі можна прирівняти до викорстання ядерної зброї - InformNapalm

Деталі

На думку OSINT-дослідників спільноти InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.

Зазначається, що фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху окрім радіаційного забруднення:

  •  Евакуація населення, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти і т.п).
  •  Руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання, коллапс продуктової і медичної логістики.
  •  Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

    • Згідно Женевської конвенції (статтею 56  Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

    Доповнення

    В розслідуванні інтернет-видання The Insider, за тиждень до вибуху на Каховській ГЕС російська влада дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів, зокрема на окупованих територіях.

    Цей документ можна вважати опосередкованим доказом, що росія готувала цей теракт, навіть якщо не зважати на факти, що мінування Каховської ГЕС росіяни проводили ще минулого року і готувались підірвати дамбу в будь-який момент, зазначає InformNapalm.

    Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Партизанський рух "Атеш" назвав виконавців підриву Каховської ГЕС

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