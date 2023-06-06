Подрыв плотины можно приравнять к использованию ядерного оружия - InformNapalm
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. По своим последствиям подрыв плотины россиянами можно приравнять к использованию тактического ядерного оружия 5-10 килотонн, считают аналитики волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, передает УНН.
Детали
По мнению OSINT-исследователей сообщества InformNapalm, по своим экологическим и экономическим последствиям разрушение Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствиям использования тактического ядерного оружия 5-10 килотонн.
Отмечается, что факторы такого разрушения фактически идентичны ядерному взрыву кроме радиационного загрязнения:
Согласно Женевской конвенции (статьей 56 Дополнительного протокола I 1977 года) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения.
Дополнение
В расследовании интернет-издания The Insider, за неделю до взрыва на Каховской ГЭС российские власти разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие в результате «военных действий» и терактов, в том числе на оккупированных территориях.
Этот документ можно считать косвенным доказательством, что россия готовила этот теракт, даже если не учитывать факты, что минирование Каховской ГЭС россияне проводили еще в прошлом году и готовились взорвать дамбу в любой момент, отмечает InformNapalm.
Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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