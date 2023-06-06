Подрыв плотины можно приравнять к использованию ядерного оружия - InformNapalm

Детали

По мнению OSINT-исследователей сообщества InformNapalm, по своим экологическим и экономическим последствиям разрушение Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствиям использования тактического ядерного оружия 5-10 килотонн.

Отмечается, что факторы такого разрушения фактически идентичны ядерному взрыву кроме радиационного загрязнения:

Эвакуация населения, разрушение предприятий и объектов с вредными и ядовитыми веществами (хлор, аммиак, нефтепродукты и т.п).

Разрушение объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, коллапс продуктовой и медицинской логистики.

Загрязнение части акватории Черного моря и другие последствия.

Согласно Женевской конвенции (статьей 56 Дополнительного протокола I 1977 года) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения.

Дополнение

В расследовании интернет-издания The Insider, за неделю до взрыва на Каховской ГЭС российские власти разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие в результате «военных действий» и терактов, в том числе на оккупированных территориях.

Этот документ можно считать косвенным доказательством, что россия готовила этот теракт, даже если не учитывать факты, что минирование Каховской ГЭС россияне проводили еще в прошлом году и готовились взорвать дамбу в любой момент, отмечает InformNapalm.

Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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