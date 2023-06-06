The Insider: за тиждень до підриву Каховської ГЕС влада рф дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. За тиждень до вибуху на Каховській ГЕС російська влада дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів, зокрема на окупованих територіях. Про це йдеться в розслідуванні The Insider, пише УНН.
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Повідомляється, що відповідна постанова від 30 травня була опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф.
У постанові уряду є останній, десятий, пункт про аварії. Згідно з ним, як ідеться в розслідуванні The Insider, «до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, які сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичних актів, не проводять».
Документ підписаний головою російського уряду михайлом мішустіним. Він набув чинності з дня його опублікування, тобто з 31 травня, зазначили у виданні.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області.
Представники партизанського руху українців і кримських татар "Атеш", заявили, що Каховську ГЕС підірвали бійці 1 батальйону 205-ї мотострілецької бригади армії рф з міста будьонівськ ставропольського краю.