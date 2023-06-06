The Insider: за неделю до подрыва Каховской ГЭС власти рф разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

Детали

Сообщается, что соответствующее постановление от 30 мая было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации рф.

В постановлении правительства есть последний, десятый, пункт об авариях. Согласно ему, как говориться в расследовании The Insider, «до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится».

Документ подписанный председателем российского правительства михаилом мишустиным. Он вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 31 мая, отметили в издании.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что Каховскую ГЭС взорвали бойцы 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии рф из города буденновск ставропольского края.